「黑人」陳建州陷性騷風暴，「范范」范瑋琪發聲明力挺，事後被網友抓出破綻，黑范夫妻爭議延燒，就有網友挖出，陳建州過去曾和大S交往，在他和范瑋琪交往前，他還帶著大S、范范同車，要介紹兩人認識，蔡康永聽完直呼：「你瘋了嗎？你帶大S去觀察別人」。

陳建州、范瑋琪過去上《康熙來了》聊到，兩人還沒交往時，黑人主動到機場接她，沒想到大S竟坐在後座，蔡康永聽完直呼：「你瘋了嗎？你帶大S去觀察別人」，這時意外抖出黑人和大S曾經交往過，小S坦言：「對於這個關係，范范真的EQ很高。」黑人才坦言，當時請大S來看自己喜歡的女生，想要介紹兩人認識，並表示大S事後對范范評價很好。

對此，范瑋琪則說，她當時沒有受驚嚇、也沒有介意，反而覺得大S很漂亮，加上她認為，跟前女友還可以有這麼好的關係，應該很不錯，范瑋琪也沒有太在意，認為能和大S成為好姊妹，也是一種緣份。

但陳建州讓前後任女友見面還同車，行為讓小S、蔡康永無法理解，蔡康永直呼：「你真的很惹禍」，小S則解析，黑人帶前女友看現任女友，是不是會讓現任女友比較吃醋，「可是重點是我們還變成好姐妹耶，所以有問題的其實是范范」，此話一出讓全場笑翻。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。