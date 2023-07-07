黑人陳建州遭女星接連指控性騷擾，其妻子范瑋琪也被波及，原訂今年9月舉辦的演唱會今（7）日宣告取消，開放所有粉絲退票。不過，先前有粉絲以500元便宜收購原價1280元的門票，讓許多人好奇是否能因此「倒賺780元」，相關話題引發討論，有人指出，該名收購門票的粉絲可能最後一毛錢也拿不到，但隨即有內行人回應，這種情況不太可能發生，大家通常付多少，就拿回多少。

上個月有網友在「讓票、換票、求票」的臉書社團發文，希望能用原價1280元轉讓范瑋琪的演唱會門票，結果引來一票人留言狂酸，「原價誰要買」、「免費都不要」、「我最多只能出80」，然而才經過短短一天就找到買家，一名粉絲願意用500元買下這張門票。

如今（7日）范瑋琪演唱會的主辦單位表示，原訂9月8日在台北流行音樂中心的「我們之間的事」演唱會決定停辦，已購買當日場次票券的觀眾可以申請退票，並向所有支持范瑋琪的粉絲致上歉意。

對此，時常針砭時事的網紅《DJ金寶》發文指出，用500元便宜收購范瑋琪演唱會門票的那位粉絲，有機會因此倒賺780元，但可能還要再扣除手續費，不過DJ金寶隨後也留言補充，也有可能售票系統會直接刷退信用卡，將錢還給原購票者，「500那位拿不到錢」。

貼文一出，引出內行網友回應，若是主辦單位辦理退票，確實會直接刷退給購票人的帳戶，至於原購票人是否會歸還售出門票的500元，全憑個人良心，但也可能因此觸犯侵占罪，甚至被告上法院，通常還是會乖乖還錢，不會自找麻煩。