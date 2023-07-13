調查局組長劉錦勳涉性騷美魔女教授遭拔官 接任人選曝光

調查局台北市調查處偵辦義守大學美女教授楊智惠涉犯《營業祕密法》案，傳出偵辦的台北市調處中正站組長劉錦勳，在拘提前曾邀約楊女吃飯，暗示「交往換辦案放水」，疑有性騷擾舉動，調查局指示督察處調查，並將劉員調職，調查局13日表示，已調升曾派駐印尼法務祕書的台北市調查處調查專員宗志坤接任中正站組長。

調查局表示，除宗員外，另人事室調查專員忻雅蕾調升花蓮縣調查站肅防組長。宗、忻2人均於17日就任。

台北市調查處偵辦有「生技界美魔女」之稱的義守大學生物科技系教授楊智惠，被控在擔任三顧生醫董事長期間，竊取營業祕密，北檢上月指揮台北市調處拘提楊女，未料執行的調查官未當面宣讀所涉罪名及法律權利，楊聲請提審，北院認為程序有瑕疵，裁定楊當庭釋放。

但事後楊女在檢調偵訊時，指控劉在拘提前約她吃飯，席間暗示她涉案，示意若2人有進一步發展，或許可放她一馬。

調查局獲悉此事，已指示督察處查明實情，依性騷擾防治法相關程序處理，督察處已約詢楊女說明，楊女指證歷歷，但劉員則否認此事，另本案台北市調查處已移由該處其他單位接辦。