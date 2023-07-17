國民黨高雄市議員李雅靜豎立的看板刻意醒目地印有「千騙萬騙，不離ATM」。（柯宗緯翻攝）

近期全台性騷事件連環爆，席捲政界、演藝圈、藝文、學界等領域。國民黨高雄市議員李雅靜近日在高雄鳳山大小街頭，掛上看板「拒絕性騷擾勇敢說不」，用行動力鼓勵受害者要敢於站出來，勇敢地說不，維護自己的權益和尊嚴。

近日不少民眾在高雄市鳳山區的大小街頭注意到李雅靜豎立的看板，看板上刻意醒目地印有「千騙萬騙，不離ATM」和「拒絕性騷擾勇敢說不」等字句，引發民眾廣泛關注。許多市民表示，這樣的關注和行動讓他們感到溫暖和安心，並期待藉此促進社會風氣的改善。

李雅靜指出，社會風氣敗壞已嚴重影響到人民的生活品質和尊嚴，她呼籲民眾要有警覺心，增強對詐騙手段的認識，並學會辨識和拒絕詐騙行為。同時，她也強調性騷擾問題的嚴重性，並鼓勵受害者要敢於站出來，勇敢地說不，維護自己的權益和尊嚴。

李雅靜表示，詐騙和性騷擾問題是當前社會面臨的嚴重挑戰，需要整個社會的共同努力才能夠加以解決，這次掛上看板彰顯了自己對於社會正義和民眾福祉的關切。她希望這樣的行動能激勵更多人加入到這場改變的行列中，「讓我們共同努力，建立一個更加公正、安全和尊重的社會」。