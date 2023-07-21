苗栗縣政府提高協助阻詐成功獎金。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府為阻卻詐騙案，組成縣府打詐隊，為了鼓勵各金融機構人員協助阻詐，苗栗縣長鍾東特別指示提高阻詐獎金，獎勵阻詐有功的金融機構行員，從每案2千元提高到最高每案5千元，另外再送精美禮品，並由縣長公開表揚，苗栗縣警局與縣內各金融機構共同攜手遏阻詐騙案增加。

據苗栗縣警局統計分析，今年1至6月份受理詐欺案類，以假投資364件最多，解除分期付款252件次之，第3名為假網拍167件，另假交友及投資詐騙也有113件。再分析前述案類遭詐金額交付手法，以網路轉帳492件最多，臨櫃匯款含當面交付130件次之，第3則為ATM轉帳103件，顯示遭詐被害民眾至金融機構辦理網路轉帳、臨櫃匯款、提款為大宗。

縣警局依這項大數據分析，金融機構行員如能在第1時間，就對疑似遭詐民眾適時關懷提問並通報員警到場阻詐，定能減少民眾被害案件發生，保住民眾血汗錢。

苗栗縣長鍾東錦為提升阻止民眾遭詐騙匯款的成效，特別指示從縣府第2預備金中增加獎金，從40萬元提高到80萬元，用來發放給阻詐有功的金融機構人員。縣警局表示，過去，縣警局對阻詐有功金融機構人員，每案發放2千元禮券，現在大幅再加碼，從現有每案2千元禮券，依阻詐金額核發禮券，最高為5千元禮券，另外再贈送精美紀念品1份，並請縣長公開頒獎表揚。

縣警局說明，金融機構阻詐金融在1百萬元以下，發給2千元禮券，每增加1百萬元就加發1千元，最高額5百萬元以上者發給5千元禮券，希望以此鼓勵金融機構人員多注意可能被詐民眾，確實來降低詐騙案件發生。

縣警局長莊勝雄表示，投資應慎選合法管道，絕不要相信網路上投資訊息，網友不會幫您賺錢、請勿聽信網友投資訊息，詐騙集團常以網路社群張貼假投資訊息，如「飆股」、「保證獲利」、「穩賺不賠」或「高投資報酬率」等誘騙民眾，並教導民眾誆騙金融機構行員匯款的用途，常見詐騙話術有「房屋修繕、裝璜，匯款給承包商，親友買房頭期款，投資房地產、購車」等等，如有上述話術絕對是詐騙。莊勝雄呼籲民眾匯款與轉帳前一定要三思，務必確認受款人，對於行員與員警向您關懷提問，請民眾耐心傾聽，並仔細思考，如遇疑似詐騙訊息請立即撥打165反詐騙諮詢專線。