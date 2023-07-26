高雄60歲曾姓婦人因朋友介紹，加入Line報明牌群組，不料第1次就中獎，曾婦嚐到甜頭後想要繼續獲利，因此直接聯絡版主，但版主要求曾婦繳納8800元的會費，才可以順利領獎，因此曾婦前往超商要刷版主給予的條碼付款，但店員發現條碼有異，因此報警處理，警方勸導曾婦後，曾婦才發現自己掉入詐騙陷阱。

曾婦日前加入Line報明牌群組，群組內提供包牌的資訊，曾婦好奇群組內報牌情形，躍躍欲試，沒想到第1次就中1萬多元，但版主卻告知曾婦必須先行加入會員，繳納8800元的會費，才可以領獎。

曾婦拿著詐騙集團所傳的條碼，至超商繳費，店長發現條碼為Line頁面，好奇詢問繳費原因，當場察覺有異，因此通報警方到場。

警方向曾婦詢問，版主是否知道曾婦中獎金額，曾婦表示版主不知情卻要她繳錢，使她心生疑惑，警方聽聞曾婦敘述後，表示「哪有這種事情？」打消曾婦匯款念頭，成功替曾婦守住8800元。