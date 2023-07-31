歷史老師呂捷的人形看板將豎立在各大路口，提醒民眾小心安全。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山警分局日前邀請第54屆金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎得主－呂捷代言交通宣導，呼籲民眾鄰近各路口要慢看停。據悉，呂捷是高雄小港人，這次到岡山代言，備感親切。

呂捷此趟來岡山不是來講歷史故事，而是來代言交通安全宣導。岡山警分局轄區廣闊，結合住宅及工業區，呂捷針對大岡山區域特性對交通事故防範拍攝宣導影片，以詼諧有趣的口吻，淺顯易懂又接地氣的詞句，讓民眾知道若是交通違規將得不償失。

呂捷還拿起指揮棒、雷射測速槍等警用裝備，為岡山警提供人行立牌素材，製作「擬真人」身高的「警察人形立牌」，豎立在交通流量大的路口，提醒用路人切勿違規，岡山警方並穿插搭配員警值勤，提升見警率，希望用路人遵守交通安全規則。岡山分局將製作60面人形看板，設置在易肇事路口，提醒民眾減速慢行，希望藉次降低交通事故的發生率。

警方透露，岡山分局長陳柏彰與呂捷是朋友關係，兩人交往多年，因此當警方找呂捷代言交通宣導時，呂捷二話不說就答應免費代言，也省去一大筆的交通代言費用。