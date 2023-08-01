大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，打炒房政策輪番上陣，平均地權條例子法7月剛上路，還有將要計畫執行的囤房稅，但房價不見下修，觀察市場已久的買方覺得政策影響大勢底定，加速購屋決策，並以低總價的物件為主，讓部分區域買氣浮現。

綜觀六都7月買賣移轉棟數，台北市2,268棟、月減8.7%、年減0.2%，新北市4,891棟、月減7.1%、年增4.1%，桃園市3,857棟、月增14.6%、年增9.0%，台中市3,880棟、月減13.3%、年增12.4%，台南市1,834棟、月增10.1%、年減0.1%，高雄市3,146棟、月增1.4%、年增17.4%。

郎美囡表示，桃園中壢區有交屋挹注，不過桃園還有交通建設及企業設點、設廠之利多，持續吸納在地換屋及雙北買方，扣除交屋成交穩定，高雄市從去年7月開始每月買賣移轉都不到3千棟，今年除了3月略有進展外，5～6月單月移轉都破3千棟，展現擺脫低迷、買氣回穩的跡象，至於7月移轉數據最差的台北市礙於高價，在訴求低總價的自住結構下，成交難有出色演出。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近幾年政府除了推動打炒房政策外，也推出各式房市補助方案，從租金及房貸等面向降低自住者的負擔，尤其政府公告新版青安貸版本，提供破盤價利率、拉長貸款年期與寬限期、並增加房貸最高額度至1千萬元，對購買低總價的首購族助益大，添增買方進場的意願。