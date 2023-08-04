今年上半年個人房地合一稅破億，且跟去年同期相比成長的有嘉義市1.93億元、年增60.9%，屏東縣3.09億元、年增28.7%，新北市25.57億元、年增0.3%。郎美囡表示，嘉義市及屏東縣主要是價格相對低有補漲之勢，新北市重劃區多，新房或是中古選擇性大，且通勤方便，低價優勢產生磁吸效應。

在房價方面，新北市今年上半年平均房價38.7萬元跟去年相當，年增幅僅0.3%，嘉義市平均房價突破2字頭，今年平均每坪20.0萬元，年增10.4%，屏東縣房價成長最為顯著，今年平均16.6萬元，年成長高達13.8%。大家房屋屏東公園加盟店店東陳宗慶指出，屏東縣有多項重大建設帶動，交通部分有屏東高鐵站、高屏第二條快速道路，產業方面有屏東科技產業園區、義大休閒產業園區，醫療則有高雄榮總屏東分院，此外，還有斥資25億的國際棒球場，各項建設發展可期，房價又低於高雄市，且屏東市行車至高雄市中心約40分鐘到1小時，潮州鎮到高雄市僅需半小時，吸引不少來自高雄的買方，目前房市以自用為主，多數是屏東當地的換屋及首購族。

屏東市目前的大樓新案價格也來到每坪35萬上下，價格不輸高雄市外圍地段，郎美囡認為，相對低價區的這幾年具有價格競爭力，卻也隨著新案價格走高，整體房價水位拉高，價格優勢降低，買方反而考慮回歸主力都會區。