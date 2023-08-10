倍力表示，第2季延續第1季產品組合改變提升毛利率的趨勢，因此雖然營收相較去年略為持平，但獲利則呈現成長的態勢。以過往營運狀況來看，下半年雖然因為產品組合不同，營收相較上半年低，但由於下半年營收多來自於自主開發的軟體銷售，有助毛利率優於上半年，和去年相比營運也可望穩健成長。

金管會所頒布的「公司治理3.0」規範，2024年起所有上市櫃公司年度財報將由現行年度終了日90天內公告縮短為75天，政策將大幅壓縮企業財務人員處理相關資料的時間。此外，為強化財務報告編製能力與品質，證交所及櫃買中心也要求上市櫃公司要在2023年底前要逐步完善財務報表編製流程管理之內控制度設計與執行，這也使得透過數位軟體，快速產出合規的財務報告書成為各家上市櫃公司迫切需要解決的問題。

倍力表示，近日各公司陸續完成第2季財報的公告，而財務相關報表強調的是即時性，財會人員並無法提早作業，所以，要在有限的時間內精準完成，最重要的是要善用工具跟改善作業流程與品質。倍力所提供的「財務報告書解決方案」，可協助上市櫃公司獨立快速產出符合主管機關申報要求的IFRS財務報告書（包含財務四大報表、財務附註揭露與附表），具不須客製化、快速導入與競爭力價格等獨特優勢，逾280家上市櫃企業集團採用，且近年皆以每年數十家新客戶速度成長。

此外，歐洲為加速落實2030年溫室氣體減少55％的階段性目標，歐盟執委會也提出「碳邊境調整機制」（CBAM），機制中明訂進口產品碳含量等規範，若超過限額，進口商不但要購買碳權，也將面臨產品被課徵碳關稅。CBAM將從今年的10月1日開始試行，進口商必須提交碳排放相關數據，並於2026年1月1日起正式實施收費，而美國「清潔競爭法案」（CCA）亦已在今年4月二讀通過，預計最快在2024年開始實施進口商品關稅，這也讓許多歐美產品進口商相關供應鏈開始積極透過數位工具來提出相關碳排放資訊證明。

董事長許金隆表示，為了因應歐盟CBAM的查驗需求，「碳管家2.0」將於8月底前正式上線；同時，公司也將逐步藉由「財務報告書解決方案」與「碳管家」兩大自主開發的軟體，為企業打造完整的「企業永續財務分析平台」，不僅協助企業符合法規、加速數位轉型，也可使企業主加速判斷與決策，並讓企業從轉型中獲取更多商業利益。