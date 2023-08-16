定穎近幾年將產品重心放至汽車板，儘管受到全球經濟不佳影響，定穎營收自2022年第2季開始下滑，不過隨著車用晶片供應紓解，全球汽車供應鏈生產恢復正常，汽車出貨量連兩季成長，加上電動車滲透率快速提升，根據IEA(國際能源總署)預計，2023年全球電動車的年銷量將達到1400萬輛，增長35%，預估市場佔有率將突破16%，推升汽車板相關業務佔定穎今年第2季營收比重達70%，成為公司營運重要支撐。

AI伺服器當紅，市調機構預期，2022~2026全球AI伺服器出貨量CAGR將達44.6%，可望帶動周邊需求如：加速卡、網路卡等需求大增，目前AI佔定穎營收占比很低，預期今年個位數，明年雙位數。

儘管大環境不佳，在車用產品佔比攀升，產品組合優化及黃石二廠高規格自動化與智能化投入生產，定穎合併毛利率自2022年第4季開始提升，今年第2季合併毛利率達19.96%，年增3.12個百分點，營業淨利率也攀升至5.91%，年增1.47個百分點，單季稅後盈餘為2.36億元，年增36.14%，單季每股盈餘為0.85元；累計上半年稅後盈餘為3.31億元，年減2.07%，每股盈餘為1.2元。

定穎前7月合併營收為86.29億元，定穎預期，下半年營運與上半年持平或小幅成長，全年營收則為持平或小幅衰退。

隨著電動車滲透率提升，定穎預期，2024年汽車板佔營收比重約70%，其中電動車佔汽車板比重約20%。

在泰國廠進度方面，定穎表示，泰國廠預計於2023年8月17日動土，若建廠進度順利，將會於2024年第4季量產。