總統蔡英文上任以來接連調整基本工資，今年基本工資月薪達2萬6400元、時薪達176元，外界好奇基本工資是否會連8漲？勞動部長許銘春日前受訪時表示，勞資有共識調升金額，至於調幅等則待基本工資委員會討論而定。而基本工資委員會已安排在9月8日（五）舉行。
但隨著主計總處下修經濟（GDP）成長率、消費者物價指數，雖然內需產業如住宿及餐飲業等內需服務業普遍好轉，但今年的基本工資漲幅恐不如預期。
總統蔡英文上任以來接連調整基本工資，今年基本工資月薪達2萬6400元、時薪達176元，外界好奇基本工資是否會連8漲？勞動部長許銘春日前受訪時表示，勞資有共識調升金額，至於調幅等則待基本工資委員會討論而定。而基本工資委員會已安排在9月8日（五）舉行。
但隨著主計總處下修經濟（GDP）成長率、消費者物價指數，雖然內需產業如住宿及餐飲業等內需服務業普遍好轉，但今年的基本工資漲幅恐不如預期。
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