基本工資審議委員會9月8日將討論明年基本工資是否調漲，學者認為，製造業跟內需產業雖然景氣不同，但審議須反映消費者物價指數年增率，今年基本工資審議調幅不可能低於2%。

一年一度基本工資審議委員會將於9月8日召開，勞資政學四方委員將共同審議明年基本工資。

在基本工資工作小組會議時，因通膨嚴重，勞資雙方已有共識調升金額，但實際調多少，仍須待審議會決定，而受限於今年經濟成長率沒有之前亮眼，製造業跟內需產業景氣大不同，因此調幅更受關注。

商總理事長許舒博日前表示，基本工資漲幅達3%是可接受的範圍，有助改善服務業缺工窘境；但考量今年景氣衰退，三三會理事長林伯豐認為，基本工資升幅若超過2%並不合理。

台大國發所副教授辛炳隆告訴中央社記者，依照過往審議默契，審議結果一定會反映消費者物價指數（CPI）年增率，目前預估為2.1%，工總喊話調幅不要超過2%，「可能性不高」。

依據過往基本工資審議默契，基本工資調幅是以消費者物價指數年增率，再加上經濟成長率勞資各分一半所得。

依此估算，辛炳隆說，調幅應該在3%上下，但過往也不是每次都是勞資共享經濟成長率，這部分還是需要討論。

辛炳隆也提到，製造業確實整體景氣不好，過往比較好的資訊科技業、資訊電子業因為庫存壓力其實也不佳，這部分都是在審議會中必須討論考量的。

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻則說，從數據資料顯示，今年製造業跟科技業狀況都不是很好，而內需服務業相對製造業來說比較好，與過去兩年情勢完全相反。

李健鴻認為，基本工資調幅高一點可以讓多一點低薪勞工受惠，且陸續有公司財報資料等顯示，有較多製造業或科技業都認為第4季狀況會越來越好，綜合這個因素，期待今年審議調幅可以高一點。（編輯：張雅淨）1120823