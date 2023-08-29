美國前總統川普目前面對4項刑事起訴，他在共和黨2024年大選候選人提名戰中一馬當先，很可能與民主黨籍現任總統拜登再度對決，明年勢必出現一場前所未有的白宮大位爭奪戰。

以下是法新社整理川普2024年將面對的重要事件時間表：

● 2024年初：初選開跑

川普於2017年至2021年擔任總統，如今77歲的他再次投入爭取黨內提名的競爭，第一場初選將於2024年1月15日在愛荷華州展開。

各州初選可能一直進行到6月，是美國政治上的大事。

與加拿大接壤的新罕布什爾州可能於1月底舉辦初選，但尚未宣布日期。

川普不到半年內4度被起訴，但在民意調查中仍輾壓對手；根據「真清晰政治網站」（RealClearPolitics）彙整的數據，有意在初選中投票的選民裡，約53%打算投給川普。

● 3月：第一波審判

一旦川普以刑事被告身分出庭，是否還能維持這種看似無敵的領先優勢？

法官今天將川普涉嫌密謀推翻2020年大選結果一案的審理日期定在2024年3月4日，翌日正好是「超級星期二」（Super Tuesday），即初選階段最重要的日子之一，全美十多州的選民將在這天投票，包括加州、德州等大州。

川普立刻批評這樣的日程安排是「干預選舉」，還說這「如了我們腐敗政府的意」。

接著，僅僅3週後的3月25日，川普將在紐約因涉及支付封口費給豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）一案而受審。

● 5月：佛羅里達州密件案

2024年5月20日，焦點將聚集在佛州，川普要面對的第3起刑事訴訟案將在這天開審，他被控在卸任後不當處理機密文件。

第4起刑事訴訟案也可能於2024年開始審理：川普因涉嫌密謀推翻2020年總統大選敗選結果，在喬治亞州被起訴，檢方已聲請於2024年開審。

● 7月：共和黨全國代表大會（Republican National Convention）

共和黨將於7月中旬在密爾瓦基（Milwaukee）召開全國代表大會，正式提名2024年11月總統大選候選人。

一般預料，民主黨將於8月在芝加哥正式提名拜登競選連任。

● 11月：投票日

數以千萬計的美國選民將於2024年11月5日投票選出白宮的下一任主人。

川普與拜登是否將繼2020年後再度對決？

美國從未選出一名曾因犯罪被起訴的總統，但川普不無可能又一次打破美國的政治傳統。