有報導指中國國家主席習近平不會參加下週在印度舉行的20國集團（G20）領袖峰會；美國總統拜登表示，希望習近平能出席。

G20峰會將在印度新德里舉行。拜登今天在華府對記者說：「我希望他參加。」

「衛報」（The Guardian）報導，部分美國官員不太願意談論拜登與習近平在峰會期間會晤的可能性，僅稱兩人更有可能在11月於美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）見面。

路透社報導，習近平可能會缺席G20峰會；分析師說，習近平不參加峰會的任何決定，都可能與主辦國印度的對立有關。

分析師還說，這可能是個信號，即中國不願讓印度擁有國際影響力。在中國經濟放緩之際，印度自稱是成長最快速的經濟大國之一。

路透社提到，3名在中國的消息人士中，有兩人說，中國官員已通知他們，預料習近平不會出席，但不清楚原因。

中國本週發表新版地圖，將阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）畫入國境，引發印度與中國之間的衝突，雙方過去就曾因為這兩個地方發生過爭執。

印度8月29日向中國正式抗議，中方則敦促印度「保持冷靜」。

除了2021年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間是透過視訊方式參與之外，習近平自2013年就任國家主席以來，親自出席了所有其他G20領袖峰會。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120901