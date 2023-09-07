印尼媒體報導，印尼為避免與中國對抗而忽略南海議題，在東協峰會中未提南海情勢。東協峰會聯合聲明中，也只重申1982年聯合國海洋法公約，並未提及有關引發爭議的中國新版地圖。

印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天以「東協在南海議題上保持沉默」為題報導指出，中國的新版地圖所納入的區域與東協多國主權重疊，引發菲律賓、馬來西亞、越南等東協成員國抗議，並向東協施加壓力，要求其在此事表達明確立場。

然而，峰會中並未明確提及中國問題，甚至會後聯合聲明中，有關南海和印太的部分也未提及中國。東協各國領袖在印尼發表的共同聲明中表示，「我們重申需要增強相互信任和信心，並在進行任何導致爭端複雜化或情勢升級的動作時，需保持克制。」

聲明中也提及根據國際法，包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），維護及促進南海和平、安全、穩定，同時確保南海航行及飛越自由。「雅加達郵報」指出，作為公約的簽署國，北京在法律上有義務遵守該公約，但仍繼續違反該公約對南海提出廣泛的主權聲索。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）稍早曾對媒體表示，他將在東協峰會期間中「促進討論」中國新版地圖問題，多名專家也認為峰會上將討論相關議題，但一名出席會議的東協外交官告訴「雅加達郵報」，沒有任何國家提出該議題。

報導寫道：「東協輪值主席國印尼似乎避免因爭議的南海議題和中國國發生新的對抗，選擇忽略相關議題。」

報導指出，馬來西亞、菲律賓、汶萊和越南在南海的主權主張與中國聲稱擁有主權的區域重疊。自北京同意與東協起草「南海行為準則」（COC）解決南海爭議以來，雙方已討論20年。該「準則」希望為各國在爭議海域航行時制定規範，但東協仍然未能達成共識。