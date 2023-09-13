匯豐銀行出具報告指出，全球對榴蓮的需求年增400%，主要受到中國市場推動，「與全球趨勢相反，僅在中國的狂熱帶動下，榴蓮需求就飆升了400%」。

匯豐的東協（ASEAN）經濟學家Aris Dacanay表示，過去兩年，中國進口價值60億美元的榴蓮，約佔全球需求的91%。

這波「榴蓮熱」主要集中在中國，當地消費者不僅將其視為一種水果，還將其視為一種送禮者「炫富」的禮物。此外，在中國，將榴蓮作為訂婚時送給親朋好友作為回禮的情況也越來越普遍。

報告指出，該「水果之王」在中國每公斤售價超過10美元，而在東南亞國家的平均售價約為每公斤6美元。

榴蓮的主要供應來源是東協國家，在2022年佔全球榴蓮出口總量約90%，其中，泰國就佔了東南亞十國榴蓮出口總量的99%。

匯豐經濟學家Dacanay表示，不僅僅是泰國，榴蓮需求激增也為東南亞其他國家帶來機遇，中國市場大到足以讓其他東協國家立刻加入榴蓮的「淘金熱」。