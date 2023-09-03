塔亞尼2日出發前往北京，展開為期三天的外交訪問前，在論壇上表示義國將必須評估一帶一路倡議的價值，國會將必須決定是否繼續參與其中。

他說：「這絲路並未讓我方取得預期成果。」

在這次訪中行程裡，塔亞尼將會跟中國外長王毅和其他官員會面，討論義國退出該倡議的可能性。儘管義國政府高層一再對該倡議未達預期結果而表達不滿，但他會致力尋求平衡彼此間利益。

他在出訪前接受媒體訪問時強調，不管義國對該倡議做出什麼樣的決定，都不代表是其發出反對中國的訊號。

外界認為塔亞尼給義國退出備受爭議的一帶一路倡議做準備功夫同時，會試圖避免跟中國這個全球第二大經濟體的關係破裂，但這需要重大的外交斡旋。該倡議本來是要深化兩國經濟關係。

義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示在塔亞尼訪問中國後，會計劃在未來幾個月內的出訪行程裡訪問中國。

對中義兩國來說，退出一帶一路倡議是極敏感議題。中國駐義大利大使賈桂德6月曾警告，若義國退出，可能會破壞兩國之間的合作成果。另外，歐美與中國關係惡化，義國做為該倡議合作夥伴，讓其在七國集團（G7）裡被邊緣化。

義國2019年在美國反對下，成為首個參與該倡議的重要西方國家。其參與一帶一路的協議將於2024年3月到期。按目前義國態度，其極可能不會繼續參與而會等待至今年12月正式宣布退出，否則該協議到期後會自動延期五年。