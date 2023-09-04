大陸國安部微信公眾號4日發文直指，不同於川普政府時期，拜登政府的對華戰略的「新兩手」是「競爭＋管控競爭」；著眼未來，美國對華競爭還遠並不止這些，更多更肅殺的手段恐怕還未祭出。

文章指出，近期，美國多名官員接連訪華，表示拜登政府無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願與中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。但與此同時，美方批准對台軍售案，提供對台軍事融資，繼續在涉藏、南海等問題上挑起事端，公開唱衰中國經濟。

文章直言，這些體現出拜登政府對華戰略明顯的兩面性特徵，即其操弄的「新兩手」。過去幾十年，美國對華戰略的老兩手是「接觸＋遏制」；而拜登政府的新兩手則是「競爭＋管控競爭」。

文章表明，其中，競爭一手是美國對華戰略的主體部分。包括經濟層面的脫鉤斷鏈，政治層面的拉幫結派，安全層面的威懾圍堵，輿論層面的抹黑貶低，以及規則層面的約束鎖定等。無論是川普還是拜登政府，在這方面都毫不手軟、不斷升級加碼。著眼未來，美國對華競爭一手還遠並不止這些，更多更肅殺的手段恐怕還未祭出。

此外，「管控競爭」一手也很明顯。文章直言，如果說競爭的本質是對華遏壓，那麼管控競爭則是對這種遏壓失控的管理。拜登政府自上臺以來反復提到的護欄等相關概念，最近常有耳聞的「去風險」而不是「脫鉤」等自我辯白，以及拜登政府一再作出的「四不一無意」等口頭承諾，都可歸入管控競爭一手。

文章認為，「競爭」是戰略性的，「管控競爭」則是策略性的，是為發動競爭服務的。

文章表示，拜登為什麼搞新兩手？客觀原因是中美關係長期形成的高度複雜結構，更主要的是美國政府的三點主觀企圖。

首先，妄圖通過釋放「混合信號」提供多元論據，增大對手的研判難度，這是美蘇冷戰期間的基本招式。其次，通過展現「自我克制」安撫對手情緒，防止對手過激反應。

最後則是，透過預留「對話視窗」拓展影響力管道，爭取對手的有限合作。如果將中美這一輪互動放在美國國內金融風險上升、俄烏衝突久拖不決、全球氣變治理壓力驟升等背景下，就能對這新兩手特別是管控競爭一手背後的動機有更清醒認知。

但文章也強調，美國新兩手對華戰略註定失敗。註定失敗的根本原因就在於，歷史發展的時與勢不在美國一邊，國際社會不可能容許一個以霸權霸道霸淩聞名的國家肆意妄為。註定失敗更根本的原因，是中國不可能按照美國的節奏行事，而是始終保持強大的戰略定力和戰略自信。