有些人面對工作，不僅有責任感，而且還很有想法，容易成為職場上的佼佼者。《搜狐網》近日分享5個最有潛力的星座，面對激烈的職場競爭時，他們從未感到害怕，甚至能夠越挫越勇，在工作上發光發熱。

第5名、獅子座

獅子座不僅有自信，還有極強的領導力，能夠帶領團隊完成任務，面對工作非常有勇氣與決心，遇到挑戰絕不輕言放棄，而是能冷靜的面對，並找出解決方法，成為他們往上爬的助力，能承擔起各種責任，工作上總能做到領導階層。

第4名、天秤座

天秤座重視和諧與平衡，也很在乎美感，能在工作中提供出色的設計和創意，不僅如此，還善於協調和合作，能與同事和客戶建立良好關係，能為他們職場上貴人，有助於事業發展更順利，對工作很有責任感，能擔起任何責任。

第3名、處女座

處女座注重細節與精確度，做事要求完美，接下工作後總能做出完美的成績，確保每項任務都達到最高標準，做事方式很謹慎，靠著敏銳的洞察力，能迅速發現潛在的風險，思考方式有條理和組織性，能在極短時間內擬定詳細的計劃。

第2名、水瓶座

水瓶座個性非常獨立，而且想法創新，對任何事都充滿好奇，成為他們不斷進取的動力，在解決問題與發現新方法方面，有著出色的表現，思維通常都具有前瞻性，能看到未來的趨勢與機會，提前制定策略，在職場上發光發熱。

第1名、雙子座

雙子座不僅聰明，而且好奇心強，喜歡與人交流，探索新事物，在職場上受到歡迎，善於表達，能夠用清晰的口條，說出自己的觀點，適應環境的能力也很快，工作上遇到新任務時，能在短時間內做出明智決策，受到同事與主管的喜愛。