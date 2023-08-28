8月10日，美國2023年《國家情報戰略》正式發佈。這是拜登政府在國家安全領域公布的又一重要政策。美《國家情報戰略》提出了加強戰略競爭、創新人員招募、加大科技投入、深化盟友合作、應對跨國挑戰、增強彈性適應等6項目標。大陸國家安全部的微信公眾號今天（28日）發文痛批，這個戰略情報遏華的用心昭然若揭，折射出「美式安全觀」在面對當前複雜安全形勢時的歇斯底里，暴露出寄生於美國國家安全戰略中不合時宜的四種危險思維。

「劍指中國」的冷戰思維

文章稱，美《國家情報戰略》開宗明義提出，「中國是唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，又具備重塑國際秩序的經濟、外交、軍事和技術實力的競爭對手。」美情報界的六大戰略目標都圍繞對華遏壓這條主線而展開。這種政策指向不僅是「中國威脅論」的老調重彈，更是美情報界開啓「目標中國」時代的明確宣示。

文章稱，冷戰已經結束30多年了，美情報界一些人身子進入了多極化的新世界，腦子還停留在兩極對抗的冷戰舊時代，一直在尋找一個可以大展身手的「完美對手」。一個時期以來，美情報界將中國視為對內拉抬身價的「工具箱」、對外掩飾安全困境的替罪羊。從組建「中國任務中心」到叫囂重建在華情報網，從發動針對華裔學者的「獵巫行動」到威逼各國對華脫鈎斷鏈，美情報部門熟練運用冷戰時代的策略手法，樹起一道阻隔全球繁榮與發展的新「鐵幕」。

文章稱，中國不是當年的蘇聯，依靠情報手段遏制孤立中國更是不切實際的幻想。世界人民曾深受動蕩分裂的冷戰之苦，任何重啓新冷戰的企圖，必將招致世界各國的共同反對。

「絕對安全」的零和思維

文章稱，美《國家情報戰略》羅列了諸多新型安全威脅，但並未提出深化國際安全合作的有效策略，而是反復強調「保護我們的國家和利益」，言外之意就是要在紛亂複雜的現實世界中不惜一切代價、不擇手段地確保美國絕對安全。

文章稱，追求自身安全，忽視共同安全，將國家間的競爭合作視為簡單的零和博弈，這是「美式安全觀」根深蒂固的頑瘴痼疾。我們看到，面對金融危機，美國激進加息，收割全球；面對供應鏈挑戰，美國濫用長臂管轄，揮舞制裁大棒；面對全球公共危機，美國放任新冠流行，破壞國際合作；面對恐怖主義回潮，美國頑固堅持雙標，企圖禍水東引。

文章稱，在21世紀的今天，美國依然奉行你輸我贏、弱肉強食的叢林法則，這樣只會讓各國陷入互不信任的「囚徒困境」，最終使美國自己變得更不安全。「美國優先」已經成為世界動蕩、生靈塗炭的禍根亂源。

「唯美獨尊」的霸權思維

文章稱，作為唯一的超級大國，將自身意志強加於全世界，是美式霸權的固有邏輯。美《國家情報戰略》言必稱「美國的價值觀」，多次提及「國際安全秩序」，實質是要維護「以美國為中心的國際秩序」。

文章稱，形成與全球霸權相稱的安全塑造能力，是美情報界孜孜以求的目標。早在二戰期間，戰略情報局（中情局前身）即提出，要實施宣傳影響和顛覆行動，塑造戰後世界格局。1948年，中情局發起「佐林計劃」，深度干涉意大利選舉；1953年，中情局實施「阿賈克斯行動」，顛覆伊朗摩薩台政權。2003年起，喬治亞、烏克蘭、吉爾吉斯接連發生「顏色革命」，美情報部門被認為是隱藏在幕後的重要推手。

文章稱，美國中情局拉攏盟友、收縮戰線、遏制中國，以「情報＋外交」巧實力維護日漸衰落的美國霸權。但無論方式手段如何變化，美式霸權的底層邏輯不會變，對他國的傲慢與偏見不會變，單邊主義、唯我獨尊的做法正在引發國際社會越來越強烈的批評和反對。

「選邊站隊」的對抗思維

文章稱，重視發揮盟友作用，是拜登政府自我標榜區別於特朗普時期對外政策的最大不同。美《國家情報戰略》提出，聯盟和夥伴關係網絡是美國最重要的戰略資產，要繼續深化經營「五眼聯盟」，並建立新的情報合作關係。

文章稱，所謂建立「聯盟和夥伴關係」，實則是脅迫他國選邊站隊，將有關國家牢牢捆綁在美國的情報戰車上。在俄烏戰爭中，美情報部門為固化「反俄同盟」，圍繞歐洲能源供應鏈大做文章，「北溪管道事件」至今仍然「迷霧重重」。在亞太地區，美國強推「印太戰略」，糾集「五眼聯盟」「四邊機制」「三邊安全夥伴關係」，打造一個個情報小圈子，逼迫各國加入反華大合唱。

文章稱，做美國的情報盟友不僅要心甘情願充當「棋子」，還要隨時接受「老大哥」無微不至的「特殊關照」。據媒體報道，美國家安全局長期監控盟國國家元首和政府首腦，在歐洲某國建立覆蓋周邊的技術竊密基地，甚至要求該國情報部門協助美方監視本國政府官員。如此匪夷所思的要求，只能來自於美國這樣的「奇葩盟友」。

文章稱，歷史和現實一再證明，合作是歷史潮流，共贏是人心所向，只有各國行天下之大道，才能確保世界的安全與和平。中國奉勸美國情報界，對今天的中國、今天的世界多一些思考、多一份清醒，不要沈浸在逆流而動的執念和迷思當中，一切仇華遏華的所謂「戰略」，都只能是鏡花水月、空中樓閣，最終搬起石頭砸自己的腳。