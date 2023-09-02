義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天表示，自羅馬當局4年前加入北京的一帶一路倡議以來，義大利和中國之間的貿易狀況並未如預期改善。

路透社報導，義大利2019年在前任政府領導下，不顧美國抗議，成為第一個加入中國基礎建設倡議一帶一路的主要西方國家。

塔加尼即將於3日至5日訪問中國，他在行前於「歐洲諮詢聯盟-安博思」（The European House-Ambrosetti）論壇指出：「絲綢之路（一帶一路）並沒有為我們帶來預期的結果。我們將必須進行評估，國會必須決定是否繼續參與。」

各界普遍認為，羅馬當局極不可能續簽一帶一路。這項倡議將於明年3月到期，義大利必須在今年12月前正式退出，否則效期將自動展延5年。

塔加尼說，他將在下午啟程前往北京，進行為期3天的外交訪問。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則表示，她計畫下次出訪時造訪中國。