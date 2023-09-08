Berkeley股價在周五早盤為持平。

近幾個月來，歐洲主要是德國、英國、瑞典的房地產市場持續惡化，英國更是舉步維艱，英國央行(BoE)持續的加息，市場導致需求放緩。

Berkeley說，從五月開始的本財年，其最初四個月(5~8月)的「私人銷售預訂」為年減35%。

與其他規模較大的房地產商不同，Berkeley專注於重新開發以前用於工業目的的土地。該公司在周五重申了2024和2025財年的稅前獲利為10.5億英鎊(約13億美元)。

英國其它的房地產開發商都對市場狀況發出警告。不過Berkeley被視為更具有適應性，該公司的許多開發專案都瞄準了高級和奢侈的房地產專案，而且在倫敦有更多的業務。

Hargreaves Lansdown股票分析師Aarin Chiekrie表示：「首都的需求可能比全國其它地區更為強勁」。

在今年5~8月之間，該公司並沒有購入新土地。Berkeley表示，由於總體經濟、政治和監管方面的不確定性，公司會繼續選擇性地進行新投資。