以平衡風險著稱的平衡型基金，今年以來受惠於股市走揚、債券維持高檔殖利率，根據Lipper統計國內8檔跨國投資平衡型基金表現，今年以來平均上漲11.5%，其中表現最佳的元大全球優質龍頭平衡基金，聚焦投資龍頭股債完整參與龍頭股領漲行情，上漲17.7%排名第一，短、中、長期績效均為同類型最佳。

元大投信指出，目前高利率環境可能比預期維持更久，全球大型龍頭企業現金流充足較少依賴銀行貸款，受影響的程度相對緩和，加上擁有品牌、技術優勢，建立難以跨越高門檻，一向是機構法人投資首選。觀察今年以來美股也確實是龍頭股漲勢更勝中小型股。

近期美銀及摩根大通證券相繼收回對美國經濟衰退的預估，顯示美國經濟較預期更有韌性，在預期美國升息見頂、利率政策轉趨溫和情況下，擁有訂價能力及商業模式的龍頭企業股票，是現階段投資首選。

在債券方面，今年依舊受到升息壓力影響，債券價格處於築底階段，尤其看好大型龍頭企業發行的投資級債，目前彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數殖利率達5.5%，具備一定收益性。

今年來全球股市指數拉升，上檔壓力也明顯出現，此時更突顯股債平衡配置的重要性。元大全球優質龍頭平衡基金的表現說明，以專業團隊布局大型龍頭企業股、債，隨景氣循環不同階段適度配置最佳占比，是追成長、控風險，攻守一體的投資優選，適合對於風險控管有嚴格要求的投資人，在參與股票上漲空間的同時，同步追求比債券資產更優渥的報酬。