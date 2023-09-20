德國聯邦統計局說，八月的PPI為年減12.6%；此前分析師的預測亦為減少12.6%。

由於烏克蘭戰爭，2022年8月的生產者價格為上漲45.8%，為有記錄以來最大漲幅。因此2022年8月與2023年8月之間的比較之下，顯示出非常強勁的年減下降。

生產者價格被視為是通膨的重要指標之一，德國該指數自去年9月以來一直穩步下降。

7月德國PPI為年減6.0%，主要是能源價格壓力的降溫，PPI出現近兩年半以來首次的年減。

與上個月相比，德國8月PPI為增加0.3%。