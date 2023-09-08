二十國集團峰會(G20)明天(9月9日)在印度新德里開幕時，中國國家主席習近平將會缺席，美國之音引述分析人士稱，這可能會給解決氣候變化和俄烏戰爭等全球緊迫議題的努力蒙上陰影。

北京方面沒有透露習近平缺席的原因。中國外交部周一在官網上發布通知，宣布總理李強將出席峰會。在當天的新聞發布會上，外交部發言人毛寧沒有補充太多，只表示「中方歷來高度重視並積極參與相關活動」。

分析人士表示，習近平缺席此次會議的決定引發了質疑，並凸顯了北京外交政策議程重點的轉變。他們表示，首先，不出席將意味著錯過與其他國家最高領導人接觸並改善關係的機會。

報導引述耶魯大學法學院蔡中曾中國中心(Paul Tsai China Center)研究員魯德華(Moritz Rudolf)指出，「中國希望成為全球外交的領導者，但習近平的缺席與這一形象相矛盾」，「這一決定也反映了中國外交政策議程重點的轉變，優先考慮與發展中國家的接觸。」

魯德華說：「從金磚國家(BRICS)峰會和其他外交活動，包括5月份的中國－中亞峰會和習近平的中東之行，我們可以嘗試推導出中國外交政策的優先順序，重點在於全球南方。」

「中國外交政策的優先事項不是在G20峰會上，因為這不是中國可以從中受益很多的論壇。」魯德華說，中國更容易優先考慮即將舉行的「一帶一路」論壇，屆時他們將慶祝成立十週年。

中國將於十月在北京舉辦「一帶一路」論壇十周年紀念活動。

親密朋友優先

報導稱，習近平上台十多年來，之前未曾缺席任何一次G20峰會。今年，儘管中國取消了嚴格的新冠防疫限制措施，並且習近平開始了打破常規的第三個任期，但他的海外旅行卻大幅減少。到目前為止，習近平只離開中國兩次，一次是3月份前往莫斯科會晤俄羅斯總統普丁，最近一次是出席在南非舉行的金磚國家峰會。兩國都被視為對中國友好的國家。

報導引述史汀生中心(Stimson Center)中國項目主任孫韻(Yun Sun)分析，「習近平訪問某個國家，即使是參加多邊論壇，仍然需要中國與東道國之間相對積極的雙邊關係。」

體現這一傳統的一些例子包括：習近平2022年出席印尼二十國集團峰會和泰國亞太經合組織(APEC)峰會。孫韻觀察，「這些都是與中國關係相對較好的國家，因此習近平缺席在印度舉行的G20峰會我並不感到驚訝。」

孫韻和其他分析人士表示，他們認為中印之間懸而未決的緊張局勢，是習近平缺席G20峰會的原因之一，「在中國看來，印度不跟中國配合。中國一直抱怨印度利用G20及其相關會議來宣示其對爭議領土的主權聲索。」

報導稱，儘管中國和印度舉行了一系列旨在解決長期邊界爭端的對話，但北京上周發佈的一張新地圖顯示了中國對爭議領土的主權主張，促使新德里提出外交抗議。

報導稱，除了與印度持續緊張的關係外，其他分析人士認為，美國主導的對抗中國的努力以及華盛頓最近對台灣的軍事支持，可能也是習近平決定缺席G20峰會的原因之一。

報導引述巴克內爾大學(Bucknell University)中國外交政策專家朱志群(Zhiqun Zhu)指出，「拜登訪問印度和越南被北京視為圍堵中國的努力，北京對華盛頓加大對台灣軍事援助感到震驚。」

習近平也會缺席APEC嗎？

世界領導人對習近平缺席G20峰會的決定反應不一，美國總統拜登對此消息表示失望，印度外長蘇傑生指出，習近平的缺席不會影響G20領導人制定公報的努力。

儘管一些觀察人士表示這將是一個錯失的機會，但其他人認為，中國不與某些國家接觸的決定是試圖改變這些國家的行為。

報導引述孫韻分析稱，「例如，如果目標是改變美國的行為，有些人會說，華盛頓自6月以來已派出四名內閣成員前往北京，這是一個好兆頭，表明中國的策略正在發揮作用。」

美國將於11月在舊金山主辦AEPC峰會，中國是否還會再次這樣做？這還有待觀察。

關於美中領導人可能會在APEC峰會期間舉行場邊會晤的討論仍在進行之中。《華盛頓郵報》7月報導說，白宮已決定禁止李家超出席峰會。孫韻認為，「如果李家超簽證被拒，中國會認為這很丟面子，」

距離APEC峰會還有大約兩個月的時間，孫韻表示，習近平是否參加峰會的一個重要指標是中國外交部長王毅是否前來華盛頓為峰會鋪平道路，「如果王毅訪問華盛頓，這是習近平將出席APEC峰會的強烈信號。」