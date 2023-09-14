新竹市長高虹安自從宣布小內閣異動後，遭離職主管與綠營連環爆料，包含搭保時捷、豪宅、「好朋友」干政等，引發不少風波。然而在高爭議後，卻出現柯文哲的妹妹柯美蘭「新竹更亮眼」臉書粉專上架。對此，港媒昨(13日)分析指出，這些事的核心都凸顯民眾黨是年輕政黨、人才不足的窘境，也成為柯文哲2024大選的硬傷！

根據《中評社》報導指出，面對國民黨組織戰逐漸上軌道，柯文哲似漸失去主導權、後繼無力，另在2024大選各項民調，柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜互有領先，雖還難斷定柯是否穩定落後，但趨勢都是柯逐漸下滑，這與民進黨陣營主打柯有關，像是綠營窮追猛打民眾黨幹部或黨工，陸續被起底有前科，加上高虹安陸續爆出的爭議，這些事的核心都凸顯民眾黨是年輕政黨、人才不足的窘境。

不過，該篇評論也指出，高虹安爭議很可能會大幅撼動柯文哲的選情，但會否讓柯粉化悲憤為力量，更用力挺柯也有待觀察。