新竹市長高虹安近日接連陷入坐豪車、住民宅、男友干政等負面新聞，且之前更因立委時期涉嫌貪污助理費遭到北檢起訴。近期宣布投入2024總統選戰的鴻海創辦人郭台銘昨（19）晚也喊出，「虹安啊，人在做、天在看！」。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡今（20）日發文表示，此舉無疑是暴露了「聲量低」之後的跛腳和不知所措。

看到郭台銘對高虹安態度轉變，吳靜怡認為，戲子與金子從虛胖泡芙成了洩氣皮球，柯文哲、郭台銘竟都成了算計在前、道德在後的男人。無論是郭台銘提到的「虹安啊，人在做、天在看！」；或是民眾黨暫停高虹安的黨權，都能看出這些男人的共同點，「只在乎自己的民調」反之，民調如果沒有現在的頹勢，他們還是高虹安無罪推定的強大後盾。

吳靜怡更指出，但現在郭台銘、柯文哲表態已經來不及了，這張道德觀的考卷上週已經打完分數繳出去了，2人也別把高虹安當成自己選戰的絆腳石。吳稱，「一隻豬一直用各種方式打臉自己，另一隻豬都要連署了還跟各地方兄弟們經費橋不定，首富的霸氣顯露了吝嗇的馬腳，組織居然明顯動不起來。」

吳靜怡最後強調，「高虹安事件牽制了玩聲量的民粹，大大暴露了柯文哲、郭台銘「聲量低」之後的跛腳和不知所措。」