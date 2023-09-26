曾薏蘋／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今再拋老農津貼政策，賴清德競辦發言人陳世凱表示，國民黨在前段時間，才用似是而非的數據，攻擊蔡政府債留子孫，是否代表在國民黨的眼裡，財政應該是窘迫的，但到了侯友宜推動政見時，突然財政狀況都變成了很好，否則怎麼可以漫天喊價？

他說，這是不是代表國民黨肯定蔡政府的執政成果，才能提出這些社會福利政策？侯市長是否要先跟國民黨討論清楚？

陳世凱強調，農為國本，民進黨執政時期對農民的照顧有目共睹，日前行政院也已經通過，明年老農津貼將要調整為8080元，侯友宜所拋出的老農津貼調漲，雖然有具體的數字，卻不敢說出落實的時間，只說「逐年調漲」，請問是要四年、八年，還是十年，可見又是一張空頭支票想騙票。

陳世凱表示，在侯市長的政見看板上，還將現行的老農津貼7550元寫成7750元，連現在的數字都搞不清楚，更遑論是國政的規畫。陳世凱呼籲，政見的推出需要審慎評估，政見的推動更需要逐步落實，這才是負責任的態度。侯市長既然要推出政見，那是不是應該要先講清楚，預算的來源？而不是國民黨喊財政不好；侯市長卻不斷加碼政策，彼此互相打臉。

陳世凱指出，任何政策推動，都需要考量國家整體財政規劃，並且經過計算和評估，國民黨在前段時間，才用似是而非的數據，攻擊蔡政府債留子孫，不論如何地說明，國民黨依然持續抹黑，那是否代表在國民黨的眼裡，財政應該是窘迫的，但到了侯友宜推動政見時，突然財政狀況都變成了很好，否則侯市長怎麼可以漫天喊價。