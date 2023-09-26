賴清德25日到東海大學演講「青年發展與台灣的未來」，並與學生進行現場問答。有學生問到，許多青年焦慮台海是否發生戰爭，賴清德反問，能否分享觀察會不會有戰爭？學生認為不會。國際戰略專家賴岳謙26日在《新聞大白話》節目直批，現在很多國防官員都為政治服務，講的話有失專業和公允。賴清德應該直接回答會不會戰爭，而不是套路反問。賴還提到過去自己當2年兵，還有人當3年，潛台詞是否兵役將再延長？

「誰都不相信！因為民進黨這些官講的話都是為政治服務！」賴岳謙表示，一下說要打，一下說不要打；一下說很危險，一下又說不危險。完全為政治服務，完全不是依照專業來判斷，也不是依照情報判斷。這是很糟糕、很危險的事情，戰爭是如何地嚴肅，這些官都在輕率做這些事。

賴岳謙指出，美國也就罷了，不關他的事。要說美國會不會介入台海戰爭？我們一般都認為是不可能的事情，美國人愛怎麼說就怎麼說，可是兩岸之間如果爆發衝突，那是我們的事！我們的事，我們要很嚴肅、很認真，就要大量地依靠我們情報的蒐集、研判。

賴岳謙強調，以及政治情勢的蒐集、研判，來判斷說會打，還是不會打？如果會打，大概什麼時候會打？什麼樣的打法，是最有可能？什麼樣的情況，引爆打仗的情況最可能？你應該是要這樣思考，但是沒有，每個人都是一張嘴，在那邊亂吹，這都有失專業跟公允。

「賴清德跟東海大學學生的講話，我有意見！」賴岳謙直言，這位同學問的是說：以前是4個月的兵，你現在政策將它改為1年，你會不會再改？賴清德不回答，他說我那時候是當2年兵，以前還有人當3年兵，那是海軍陸戰隊，還有空軍、海軍也是當3年兵。「你的言下之意是不是，你很有可能會再把兵役改為2年或是3年？」潛台詞就是不排除延長為2年、3年？不然現在就出來澄清？不然當時為何不回答這些學生？

賴岳謙提到，有一點不太理解，學生問賴清德：兩岸會不會打仗？賴清德不回答，反問這個學生：你認為會不會？這個學生說不會打。學生認為不會打仗，為什麼問賴清德兩岸會不會打仗？這一點就百思不得其解，可能要請賴清德跟這位學生回答一下，為什麼你認為不會打仗，你還問？那賴清德你就直接回，你幹嘛還反問？「你們兩人之間的關係，給大家釐清一下好不好？」