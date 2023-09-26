今年台北市中華民國112年國慶升旗暨慶祝活動，主標語為「國慶早安！城市起跑」，除慢跑活動外，上午7時至11時還有首次舉辦的國慶早安市集。（劉彥宜攝）

為慶祝國慶，前台北市長柯文哲發送限量嗡嗡包。台北市長蔣萬安上任後將首次迎來國慶活動，內容除升旗外，民眾26日下午2時起，可於台北通App報名慢跑，將於10月5日抽出3500名，當日由蔣萬安帶領繞行市府3圈慢跑，結束後民眾還可獲得國慶限定毛巾，之後還可以到周遭市集吃早餐。

中華民國112年國慶升旗暨慶祝活動主標語為「國慶早安！城市起跑」，除既有的升旗典禮、國歌領唱及表演活動外，林奕華指出，台北市為活力城市、健康城市，因此今年以最健康、最有活力的方法慶祝，民眾一早起床就生氣蓬勃，在市長蔣萬安的帶領下，繞行市府周圍3圈慢跑後，還可以獲得台灣製造的國慶限定毛巾。

林奕華說，欲參加民眾於今日下午2時至10月3日中午12時，透過台北通或國慶網站報名，10月5日下午2時就會抽出3500名民眾，公佈於民政局官網及台北通App，並以手機簡訊及電子郵件通知中獎者。同時也歡迎民眾穿著國旗元素的3色參與升旗，發揮創意打扮。

中獎者須於國慶日10月10日上午6時30分至7時30分，至慢跑民眾報到處持台北通App、身分證件及中獎通知訊息兌換慢跑號碼布，參加升旗及慢跑後，可憑慢跑號碼布領取「國慶限定毛巾」1條，若逾10日上午7時30分報到者，視同自願放棄資格，慢跑動線將沿市政大樓周邊道路市府路、松高路、松智路和松壽路繞3圈。

民政局表示，慢跑或升旗結束後，民眾還可參與國慶日首次辦理的國慶早安市集，與台北市知名市集品牌「混市集」合作，現場規劃20家攤商，包含早餐、甜點小食、飲品及文創小物等。