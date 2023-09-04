拜習會確定破局！大陸官方今（4）日稍早宣布，本屆20國集團（G20）峰會將由國務院總理李強代表出席，這也是習近平出任大陸國家主席後，第一次缺席G20峰會。

大陸外交部發言人毛寧今表示，應印度共和國政府邀請，李強將於9月9日至10日出席在印度新德里舉行的G20第18次峰會。

其實，上周即有外媒報導，習近平可能缺席本次G20峰會，對此，美國總統拜登8月31日於華府告訴記者，希望習能夠參加，但同日也有2名美國匿名官員透露，就算習出席G20峰會，拜登並未打算和他進行正式會談。