鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布參選總統，2024總統大選形成「四腳督」態勢。對此，前國民黨立委陳學聖認為，隨著郭決定參選，與國民黨彼此把線畫清楚後，國民黨可開始用組織戰幫侯友宜把基本盤紮穩，斷言現在民意支持度上還有成長空間的是侯友宜。

陳學聖接受《中評社》訪問時指出，郭台銘參選對國民黨而言影響不算太重大，包括黨籍縣市首長及將參選立委的小雞們仍支持著侯友宜。陳學聖認為，前陣子國民黨已經忍郭台銘夠多了，現在面對郭宣布參選，國民黨也不用再憋，小雞們也不用再感到惶恐。

陳學聖進一步表示，國民黨過去與郭台銘間仍遮遮掩掩，很多事情不敢放手做，如今塵埃落定，國民黨態度也很清楚，彼此把線畫清，國民黨便能逐漸以組織戰替侯友宜將基本盤紮穩。陳學聖認為，以目前局勢而言，民意支持度上還有成長空間的是侯友宜。

陳學聖認為，民眾黨總統參選人柯文哲與郭台銘的民調，恐都會往下掉，而侯友宜繼續一步一腳印走，成效過陣子一定會看的出來。