29日是菲律賓新學年開學的第一天，不料就遇到蘇拉帶來的西南季風，強降雨也讓部分學校暫時關閉與停課，也有至少14架國內航班被取消。同時，菲律賓有21個省份，約6.4萬人的生活受到影響。

菲律賓國家氣象局在29日下午2點最新預報中表示，菲律賓在自己東北部島嶼上，發布了第三高等級的強風訊號，警告可能會風很大與停電。台灣28日晚間已發布海上警報，陸上警告即將也會公布。

菲國氣象局分析，當蘇拉非常接近或越過菲律賓最北端時，這個颱風威力很強，然後強度可能會減弱。不過，不排除風暴重新整隊，並達到超級颱風的等級。據美國聯合颱風警報中心（JTWC）指出，近本周末時可能襲擊香港區域。

據悉，颱風眼附近的最大持續風速為每小時155公里，陣風可達190公里，可能會從29日開始向西北方移動，直到30日晚上或31日早上，可望整個離開菲律賓領土。

在台灣，從30日下午起，就已不讓部分船隻從從屏東離港，不過當地氣象局預估，颱風眼將不會穿越台灣。根據台媒報導，台灣農民正在為風暴來臨前做好準備，包括在風變得太大之前，趕緊採收收穫水果。台灣政府表示，提醒市民面對可能出現的強大颱風，必須做好準備。同時，也宣布已啟動緊急因應措施，並在蘇拉颱風來臨前水庫已先洩洪。