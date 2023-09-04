雲林縣長張麗善4日上午主持「海葵颱風災害應變中心第4次工作會議」，目前縣內共傳出14件災情，包括路樹傾倒與電桿受損，曾有1萬6000多戶停電，預計4日可完成修復，張麗善強調颱風已逐漸減弱並遠離，但西南氣流可能帶來風雨，縣府將持續警戒至5日，確保民眾安全。

雲林縣4日上午僅下起間歇小雨，風勢也不大，不少民眾早上起來直呼「賺到颱風假了」、店家則說「早知道今天應該開店營業」，不過雲林縣政府不敢掉以輕心，於消防局舉行災害應變會議，邀集國軍、台電、各鄉鎮市公所等相關人員，持續應變並討論災後善後工作。

張麗善表示，因應海葵颱風預防性撤離至中華科技大學翠華會館的38名古坑鄉民，目前都非常平安，將視颱風動態與風雨情況決定後續處置，另根據古坑鄉公所回報，3日預警性封閉的古坑鄉道209線，4日早上已經解除封鎖。

張麗善說，現在整個暴風圈雖有縮小，但還沒有完全離開，縣府為確保鄉親安全，3日提早在下午5點宣布停班停課，因為4日是上課日，很多家長前一天會送孩子到學校，所以記取之前經驗，提早宣布停班停課，雖然4日風雨不是很大，但安全最重要，縣府有必要提早因應。

應變中心指出，根據氣象局預測，海葵颱風4日清晨6點仍在台南、高雄滯留，逐漸往大陸方向移動，此次颱風未造成雲林縣傷亡，但仍有路樹傾倒、電桿、路燈受損等零星災損，均已完成處置，另全縣共有1萬6000多戶停電，經台電緊急搶修，目前大部分已恢復供電。