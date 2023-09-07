國民黨總統候選人侯友宜5日宣布若當選將補助全國縣市所得稅率低於20％的65歲以上長者健保費，該政策是雲林縣長張麗善建議。公布後引起兩極看法，不過衛福部6日亦公布弱勢老人健保免費方案。張麗善7日表示，六都占全台人口7成，所得稅比率在20％以下的老人市府幫他們繳健保費，其餘3成住在非六都的六都的長者卻被排除，這明顯不公平，反對者才是不負責任。

張麗善7日說，她是看到六都65歲以上所得稅比率在20％以下的長者，市政府為他們繳交健保費，她才會提出既然是全島一命，全島也都要平等尊嚴，希望弱勢的縣市也能夠比照受惠，卻引來一些的批判。

張麗善強調，臺灣2333萬人中有1600多萬人是住在六都，也就是近7成的65歲以上老人享受到健保免費，其他3成的人因住在其他的縣市沒有辦法享受到，這是非常明顯的不公平。

她表示，行政院長陳建仁說，已經有一些縣市早就在實施，那些是財政可以的縣市，現在如果由中央政府來實施不就是全面都可以？

她說，有人認為這樣是把成本轉嫁到年輕人身上，這絕對不是，這才是真正做好預防醫學，把醫療支出降低，達到預防醫學資源更加平均分配。

針對有人說政府幫老人繳健保費會造成濫用醫療資源，張麗善認為，這是不合邏輯的，老人有繳、沒繳健保費都會生病，都要看病，沒有人會因為被繳健保費而隨便看病。

張麗善表示，經濟合作暨發展組織國家（OECD）的經常性醫療保健支出，平均占國內生產毛額9.6％，臺灣才有6％多而已，鄰近的韓國也有8％多，反對政府為收入不豐的長者繳健保費才是不負責任。

她說，侯、柯當過新北、台北市長，都是這樣做，如果有機會當總統，他們也應該也會全面照顧。

張麗善強調，六都的社會福利好，對外縣市人口造成磁吸效應，扶老攜幼遷到六都，雲林縣已經外漂200萬人口，快變成空城了，社會福利政策至少要全國一致。