國民黨總統參選人侯友宜10日中午出席新北市鶯歌區雲林同鄉會第4屆第3次會員大會，受到支持民眾熱情歡迎，侯友宜也親切地拿著民眾的手機自拍。（陳麒全攝）

國民黨總統參選人侯友宜10日上午出席桃園嘉義同鄉會挺侯大會，並授旗「侯援會」，現場氣氛熱烈。（陳麒全攝）

侯友宜再提老人免健保，全台福利不同步喊「選上總統我來做」。

新北市長侯友宜10日緊牽雲嘉同鄉，早上先在桃園出席「嘉義人挺家己人」，中午趕赴參加新北市鶯歌區雲林同鄉會會員大會，他回顧自己艱苦人出身，空手到北部拚到現在，展現雲嘉人不怕困難向前行的精神，他感謝大家2度相挺，直言他還有新北市長可以當，全是為了國家安全、經濟、城鄉差距才要出來承擔，以自己剛提出的老人免健保政策強調應該政府出，「同一個國家為什麼雲林沒有？我當選總統我來做！」一定要縮小城鄉差距，照顧更多需要照顧的人。

侯友宜中午趕赴參加新北市鶯歌區雲林同鄉會會員大會，受到熱烈支持。(蔡依珍攝)

侯友宜授旗給新北市鶯歌區雲林同鄉會理事長蕭文欽，蕭也送上「拚，愛拚才會贏」給侯友宜，雲林縣長張麗善也特地北上出席表達支持。(蔡依珍攝)

國民黨總統參選人侯友宜10日上午出席桃園嘉義同鄉會挺侯大會，並授旗「侯援會」，現場氣氛熱烈。（陳麒全攝）

侯友宜致詞感性指出，雲林人重情重義，打拚團結不怕困難向前行，在座鄉親都是空手來北部打拚到現在，是雲林驕傲，自己當新北市長，也靠雲林兄弟姐妹疼惜、滿滿選票，讓他非常感激。

侯友宜提到，在新北執政深深感受台灣有很多不公平，最重要的就是國家安全，近年新北很多生意人跟他講，要把工廠移到美國，因為美中貿易戰要選邊站，兩岸不說話讓大家猜來猜去，感覺很不好，台商做生意都非常辛苦，再繼續下去撐不下去，因此兩岸問題變成這次總統大選最重要的議題之一。

「這條算我的！」侯友宜也提到，同一個國家為何部分縣市老人可以免繳健保費，但雲林等縣市卻沒有，老人健保都是外地年輕人在幫忙家鄉繳，直指應該政府要負擔，卻讓大家的故鄉被看不起，大喊：「我選上總統我來做！」獲得滿堂喝采，他也提到移工政策要開放，讓農民能請到好的移工幫忙。

侯友宜也細數自己出身，從小在5坪大的空間長大，兄弟姊妹多達6人，要跟爸爸去殺豬、種稻，也從中體會務農艱辛，寧可到市場賣豬肉，他也把爸爸的腳踏車放到辦公室，永遠懷念父親，也提醒自己勿忘艱苦人，考上警大後靠國家長大自己，沒再跟家裡要過半毛錢。

「我是台灣歷史第一個從基層出來選總統的參選人！」侯友宜說，全中華民國沒有一個總統是從基層開始拚起，自己已經拚了43年，每天從5點拚到晚上11點，一生用生命護台灣，最不好惹的人、大家不敢去的場所，他都身先士卒衝現場，最難救的人他去救、最大尾的犯嫌他去抓，強調自己不怕死，跟雲林人一樣重情重義、勇敢無比，都是為這塊土地打拚、為台灣解決事情。

侯友宜說，這2屆新北市長自己分別贏46萬票和29萬票，新北403萬人口跟一個國家一樣，第二任新北市長可以輕鬆做，但國民黨徵招他出來選總統，他就要出來承擔，為了國家安全、經濟和城鄉差距問題站出來承擔，直指自己黨內民調第一名出線，但從徵招後，鋪天蓋地的謾罵，「一天不罵我算我賺到！」，強調自己就是沒錢、就是做事、就是一條命在拚，閒言閒語聽不完，呼籲不要被牽著鼻子走，侯友宜永遠向前行。

國民黨總統參選人侯友宜（右三）10日上午出席新北市鶯歌區雲林同鄉會第4屆第3次會員大會，雲林縣長張麗善（右二）也一同與會，同鄉會理事長蕭文欽（左三）致上「愛拼才會贏」紅字聯，現場氣氛熱烈。（陳麒全攝）

侯友宜授旗給新北市鶯歌區雲林同鄉會理事長蕭文欽，蕭也送上「拚，愛拚才會贏」給侯友宜，雲林縣長張麗善也特地北上出席表達支持，現場「凍蒜」、「總統好」聲浪不斷，侯友宜也逐桌問候、合照感謝支持。