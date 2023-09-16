桃園自2010年起陸續推動騎樓整平計畫，2014年改制為直轄市後，每年定期積極推動，總計已改善1.5萬公尺。圖為改善前。（養工處提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市自2014年起每年針對主要幹道執行騎樓整平計畫，往年通常可以施作1200公尺，不過因政策已推動一段時間，容易施作的路段都已改善完畢，加上民眾多數不願意在家門口大興土木，導致近年騎樓整平計畫的目標下滑至約800公尺。

養護工程處橋梁隧道科長呂國華表示，桃園自2010年起陸續推動騎樓整平計畫，2014年改制為直轄市後，每年定期積極推動，總計已改善1.5萬公尺。今、明2年的騎樓整平計畫總經費為1600萬元，其中由營建署補助82％，預計要改善的總長為1600公尺，今年至今已施工改善600公尺，將於11月前達到800公尺。

「目標改善長度有下滑的趨勢！」呂國華指出，騎樓屬於公用但產權私有，如若要進行騎樓整平工程需要取得用戶所有權人同意才能進場施作，而前幾年已完成容易改善的路段，這幾年在向民眾徵詢意見、收取同意書時明顯感覺阻礙，民眾意願多數不高。

桃園今年騎樓整平計畫總預計要改善806公尺，分布區域涵蓋平鎮、八德、桃園、龜山及蘆竹區，八德區主幹道介壽路於8月底施作騎樓整平計畫，卻被眼尖民眾發現只將地磚換新統一，現場仍有階梯未整平，遭當地民眾抱怨，盼能落實整平，讓行人走得更順更安全。

對此呂國華回應，該路段高低差有35公分，依據騎樓順平設計坡度比8分之1檢討，順平改善斜坡長度需達到2.8公尺，為讓騎樓通順已與2側住戶協調溝通，但皆仍未果，因此僅改善鋪面，提高止滑性。

呂國華說，騎樓屬於私權範圍，施作工程需要取得地主同意，鼓勵民眾多參與該計畫，只要簽署同意書，市府除了施作騎樓整平工程外，另也會協助做地磚翻新，而市府選擇的地坪，止滑性也比一般市面上的地磚高出40％。