車城共融遊戲場。(屏縣府提供)

恆春共融遊戲場。(屏縣府提供)

由屏東縣政府民政處主辦的屏東書院工程榮獲「2023國家卓越建設獎」最佳環境文化類金質獎」，恆春、車城特色遊具場工程也榮獲「2023美國謬思(muse)設計大獎金獎」肯定，再次讓世界看到屏東。

屏東書院因年久失修，屢遭白蟻啃蝕，甚至屋頂有垮塌危機，為了保護結構安全，並提供民眾一個具有知識性的場域，縣政府進行全面整修工程，還將書院旁舊游泳池與孔廟結合，打造成了屏東書院園區。

此次獲得「2023國家卓越建設獎金質獎」殊榮，是對縣府在屏東書院園區工程中的努力肯定，這項工程成果不僅為書院注入新活力，也讓民眾在此處獲得知識與文化滋養，並展現屏東縣政府在文化資產保護與活化的堅持與努力。

另外「恆春、車城特色遊具場工程」榮獲「2023美國謬思(muse)設計大獎金獎」，顯示屏縣府在公共建設領域優異成果。其中車城共融遊戲場是由寺廟提供土地，經縣府施作公共建設，成為公私部門合作最佳典範，並為在地居民帶來實實利益和便利。

屏縣府表示，這兩項殊榮不僅是對縣府團隊肯定，更代表屏東在公共建設上的卓越成就，致力於追求工程品質的決心，並深刻理解在地需求的重要性，努力將地方特色與環境共榮融入到每一個建設規畫中。