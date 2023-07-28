苗栗縣政府以推動舊山線鐵道自行車榮獲國家卓越建設獎兩獎項肯定，由副縣長鄧桂菊代表受獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

有著建築界奧斯卡獎之稱的「2023國家卓越建設獎」，27日揭曉得獎名單，苗栗縣政府文觀局推動的「苗栗舊山線鐵道活化再利用」主題，囊括最佳管理維護類卓越獎及最佳環境文化類特別獎2獎項。苗栗縣副縣長鄧桂菊率領文觀局出席受獎，對全國說明苗栗縣府如何透過動態文資保存方式活化舊山線閒置鐵道，辦理招商營運成為全國首創新遊憩體驗。

「2023國家卓越建設獎」於112年07月27日台北君悅酒店凱悅廳舉行頒獎典禮，本縣由副縣長鄧桂菊率領文化觀光局出席受獎；鄧副縣長授獎致詞時表示，臺鐵舊山線是文化部認定的世界遺產潛力點亦為苗栗縣內重要的文化資產，更堪稱為臺灣鐵道工程的典範，於1998年停駛之後，舊山線沿線鐵道及路廊空間閒置，有鑑於地方對於舊山線軌道活化再利用有著殷殷期盼。

縣府為彰顯舊山線鐵道的文化價值於104年起著手推動舊山線閒置鐵道再利用計畫，透過優化舊山線整體路廊空間，如沿線勝興老街之觀光環境設施、整修魚藤坪停車場、活動廣場、增建服務廁所及遊客中心，以提昇觀光遊憩區文化觀光環境品質，做為地方文化觀光振興必要之基礎，透過動態文資保存方式活化舊山線閒置鐵道，並辦理招商營運成為全國首創新遊憩體驗。

自108年7月1日正式營運至112年6月累計搭乘人數超過200萬人次，成功帶動舊山線周邊地方發展與觀光效益，為舊山線周邊帶來超過20億觀光產值，增加舊山線遊客量與帶動周邊商圈發展，成為臺灣遊憩觀光新亮點。

舊山線鐵道自行車委由祺峰休閒事業有限公司營運管理，除鐵道自行車營運與行銷推動外，更著重於保全及防災管理、環境清潔維護管理、建物及設備維護管理等定期辦理自主檢核管理工作，此外為落實文資保存維護，認養舊山線勝興至6號隧道間6公里之鐵道路廊空間，以打造友善安全文化遊憩體驗場域，未來將透過完善的管理維護機制，讓苗栗鐵道自行車能永續經營發展。