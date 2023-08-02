香港迦密愛禮信中學排球隊，共派出1男1女球隊來台參加彰化縣理事長盃排球賽，彰化縣排球委員會特別安排2、3日，前往苗栗縣苑裡高中移地訓練，希望透過交流賽，增進彼此球技、以球會友。

迦密愛禮信中學排球隊教練戴嘉傑表示，很高興有機會再來台灣，與不同高水平的球隊交流和切磋，每一次都讓學生有新衝擊，不單是技術層面，更重要的是心態和態度層面。

他說，彰化縣理事長盃排球賽將從8月3日到5日展開賽事，他也希望球員們能夠透過這次交流享受比賽過程、盡情發揮，為新一季的比賽做好準備。

苗栗縣排球委員會總幹事陳昭凱表示，苗栗縣排球風氣興盛，尤其苑裡鎮積極推動排球運動，包含苑裡國小、苑裡國中、苑裡高中都在國內各大比賽拿下不錯的成績，也規畫之後苗栗縣排球，能夠往國小、國中、高中、大學、職業隊5級銜接前進，為國內排球塑造更好的大環境。

陳昭凱說，這幾年苑裡高中校內興建排球場，學校可說是軟硬體齊備，他也很歡迎往後有更多國家排球隊前來交流、切磋，特別感謝彰化縣排球委員會促成這次排球賽交流，也期許球員在這兩天交流中提升國際觀，並以球會友交到也熱愛排球的不同國家朋友。