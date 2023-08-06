苗栗地檢署指出，經過相驗排除他殺之嫌。（李京昇攝）

桃園市31歲K姓男子一家5口今天早上被發現陳屍在苗栗縣偏僻農路車內，引起社會矚目，檢警稍早相驗初步排除外力介入，應無他殺之嫌，並將擇期解剖釐清死因。苗栗地檢署晚間指出，面對此類案件，屬人倫悲劇，將視為重大刑案，嚴正偵辦。

設籍桃園的K男與其妻日前帶著，3名7歲以下的子女，回到苗栗老家探親，不料多日與家屬失聯，今天一早有筍農巡田時，發現K男一家人陳屍在偏僻農路的車內，經檢警調查，一家人已經死亡多日。

苗栗地檢署指出，今天獲報苗栗縣獅潭鄉停放車輛內有5具屍體一案，旋即指派吳珈維檢察官率同法醫，指揮苗栗縣警察局大湖分局辦理外勤相驗事宜，並啟動社福聯繫機制，請苗栗縣政府社會處啟動必要的關懷及訪視程序。

苗檢表示，根據現場遺留跡證，初步研判應無他殺之嫌，不過檢察官仍將進一步擇期解剖，進一步確認死因。

苗栗地檢署指出，在此嚴正呼籲，幼年子女並非家長個人財產，非家長因任何緣由得予生殺予奪，刻意剝奪子女性命，為法治人倫所不許，面對此類案件，即屬人倫悲劇，都仍將視為重大刑案，嚴正偵辦。

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