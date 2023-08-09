策展人介紹義大利甘地.塔萬修的創作。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦揭曉工藝木雕組和當代木雕組的入圍名單。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府9日舉行「2023國際木雕藝術交流展開幕暨臺灣國際木雕競賽得獎入圍名單公佈」記者會，今年參與「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」兩大組別合計61件作品入選，有23件作品是木雕藝術研習營學員入選，顯示長期耕耘木雕藝術傳承工作有成。

記者會今天在三義木雕博物館登場，由縣長鍾東錦、文化觀光局長林彥甫、議員黎尚安、三義鄉長呂明忠、贊助廠商裕隆汽車副總經理李建輝、中油和台電公司代表、三義木雕協會理事長沈培澤等人共同主持。

縣長鍾東錦揭曉兩組各7名最終入圍名單，其中有4名是木雕研習營學員脫穎而出，10月7日將在「2023年三義木雕藝術節」宣佈經典大獎和優勝得獎者。

鍾東錦表示，感謝藝術家的辛苦創作和付出，希望繼續讓木雕藝術和產業發光發亮，而因縣府負債難題，感謝裕隆汽車歷年大力贊助木雕藝術節經費。

林彥甫指出，每年裕隆公司投入大量經費贊助縣府辦理「臺灣國際木雕競賽」，與木雕藝術推廣等地方特色文化活動，希望中油、台電能跟進支持藝術推廣工作。

木雕競賽舉辦16年以來，開辦木雕藝術研習營、培訓許多青年好手，今年61名入選者就有23名研習營學員，其中不乏在地木雕藝師第二代，最終的兩大組14名入圍者，也有4名是研習營學員，顯見藝術傳承教育工作有成。

今年最終入圍名單由縣長鍾東錦揭曉，分別有工藝木雕組入圍名單：邱裕翔（臺灣）、紀永泓（臺灣、木雕藝術研習營學員）、林星（中國大陸）、陳祿（中國大陸）、曹小武（中國大陸）、王福信（中國大陸）和黃智清（中國大陸）等7人。當代木雕組入圍名單：林芝萱（臺灣、木雕藝術研習營學員）、李承翰（臺灣、木雕藝術研習營學員）、李汪澤（臺灣）、陳有綱（臺灣）、林禹彤（臺灣、木雕藝術研習營學員）、王千楙（臺灣）和黃超謨（中國大陸）等7人。2個組別共有4名木雕研習營學員入圍。

策展人張書瑋表示，今年國際木雕藝術交流展策展主題為「木質調」，借用音樂的「調性」作為詮釋本展的核心概念，每一種調性都各有風格，各自獨立的創作者透過木材質傳達自己的風格與想法，其所完成的作品，即為材質與人共譜的「木質調」。

以三大主題：〈木．質感〉、〈木．質性〉與〈木．質問〉開展26位創作者與木材質共演的55首《木質調》，探討人與人或人與自然環境的關係，再經由創作者內化個人的思維後，透過作品詮釋出主題的全新的看法。

張書瑋說，「木質調：國際木雕交流展國際展」，邀集含義大利、澳洲、韓國、新加坡、日本、定居臺灣的英國籍創作者以及臺灣創作者共同展出，展出作品風格不同於過往由作品外型觀賞作品的意涵，「2023國際木雕藝術交流展」以及「2023臺灣國際木雕競賽作品展」，即日起至10月22日在三義木雕博物館盛大展出。