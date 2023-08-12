Mr.Big大人物樂團主唱Eric Martin（右）和LeeQ（中）合影，左為貝斯手Billy Sheehan。（Lee Q Music提供）

音樂人吳力勻Lee Q與藝術品牌「吟遊詩人的呢喃bardswhisper」（品牌縮寫：BW），再度聯手升級藝術合作，以熱門AI技術完成藝術短影，並再度登上紐約時代廣場大螢幕推播獲得高熱烈關注；除了跨界升級，吳力勻Lee Q日前也達生涯夢幻里程碑，受邀擔任屹立不搖樂壇三十年美國搖滾天團「Mr.Big大人物樂團」告別巡迴演唱會台北場的開場演出嘉賓，帥勁登場反應熱烈，並獲Mr.Big大人物樂團親手贈送的禮物，讓Lee Q感動到快哭。

吳力勻LeeQ與BW藝術跨界再升級，從音樂融合錶藝創作，進階至數位影像多元藝術，完成「哥德始源錶《但丁。神曲》地獄詠嘆篇」短影，從實體與虛擬畫面結合創造哥德風格視覺，讓第一次接觸AI技術的Lee Q深感科技萬能，Lee Q更逗趣PO文詢問：「AI版本的我真的有比較帥嘛？」引發網友熱議。

藝術短影由海波浪音樂製作人梁閔森也分享設計AI藝術影像生成複雜，必須下非常關鍵的「咒語」，讓影像有足夠組合運算生成接近構思畫面，更為了提升效能不惜購入最高規格核心搭配頂級顯示卡等高端設備來運算影像，反覆多次運算修改，足足耗費25萬9200秒（整整3天）近數千張圖片逐步生成13秒影片，下足了功夫展現職人精神，而完成的藝術影片BW也大手筆推播登上美國時代廣場大螢幕，讓全世界有機會觀賞作品。

除了跨界升級，Lee Q日前更創下生涯夢幻里程碑，擔任邀「Mr.Big大人物樂團」告別巡迴演唱會台北場開場嘉賓，Lee Q帥勁登台以吉他震撼開場，演奏完第一首歌後幽默地對觀眾說：「大家好，我不是Mr.Big！」撮中觀眾笑點，氣氛瞬間大嗨，Lee Q緊接著表示：「我是Lee Q，是信樂團的吉他手，Mr.Big大人物樂團也是我心目中的天團，能以嘉賓身份演出真的太榮幸！」

要於國際級搖滾天團主秀前開場，Lee Q坦言壓力非常大，原本計畫以樂團組合形式讓表演更豐富，邀集頂流樂手包括前北流執行長呂聖斐擔任鍵盤手、鼓手陳柏州（Q毛老師）、吉他手曾聿徵、貝斯手黃翰，並特別請海波浪製作人梁閔森協助成音，最後雖然因故調整僅由LeeQ獨奏演出，但樂手老師仍全員到場支持，特別的是，信樂團團長黃邁可更低調到場，化身攝影師為Lee Q紀錄影像。

LeeQ獨奏專輯《天時地利 Right on cue 》多首創作曲，因高超吉他技巧與震撼舞台表演獲得觀眾熱烈反應，吸引Mr.Big大人物樂團關注與讚賞，樂團主唱Eric Martin主動與LeeQ攀談，吉他手Paul Gilbert更贈送LeeQ一片有簽名的吉他pick，LeeQ感動之餘也回贈自己的演奏專輯給Mr.Big大人物樂團留念。 LeeQ說：「說不盡的感謝，除了對Mr. Big的感謝以及不捨，我還要感謝那天給予我掌聲和支持的樂迷們，以及會為我赴湯蹈火的工作人員 ，我也會挺你到底。」接下來，他近期將持續與信樂團進行20週年的各地巡迴演出，並規劃飛美國進行特別計畫。