當球遇到水面發出藍光便在湖面形成波光粼粼的藍眼淚。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

當球遇到水面發出藍光便在湖面形成波光粼粼的藍眼淚。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國立傳統藝術中心宜蘭園區七夕最美麗的夢幻體驗「傳藝藍眼淚」，將於18、19日限定夜間登場；民眾透過特製的LED「祈緣星」球，默許心願後再投入河畔裡，當球遇到水面發出藍光便在湖面形成波光粼粼的藍眼淚，與情人一同見證獨一無二的美景；這2天下午5時後可免費入園參加傳統又浪漫的七夕活動。

傳統藝術中心宜蘭園區19日至27日舉辦七夕限定活動－愛的康莊大道，遊客憑愛心圖樣或定情信物就贈送甜蜜蜜麥芽糖，且首度邀請四結福德廟月下老人至園區作客，民眾可向月老擲筊求紅線，還有機會獲得文昌帝君筆符，祈求事業愛情兩得意，此外，由百隻喜鵲組成的「情人鵲橋」也將浪漫登場。

全聯善美的文化藝術基金會說，18、19日七夕祈緣祭，晚上5時後開放民眾免費入園，先至文昌祠向文昌帝君、月下老人焚香後，拿取許願卡寫上心願，將許願卡綁於鵲橋祈福；再排隊領取「祈緣星球」，對著水上默許心願，將祈緣星球投入河畔裡，在祈緣星遇水發出藍光的瞬間，象徵願望開啟了祝福。

不僅藍眼淚有看頭，還有擲筊求神力、食甜茶招良緣、串串心甜蜜蜜、鵲橋傳情及喜鵲捏麵人等更多宜蘭傳藝七夕活動，可至宜蘭傳藝園區官網或FB粉絲專頁查詢。