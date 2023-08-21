周二就是一年一度的七夕情人節，命理專家林霖老師在臉書粉專分享4大開運祕法，不只招桃花，還能求財、旺事業，使用「七夕水」沐浴淨身也能一掃過往穢氣。

▍食巧果求財官

俗語說「七月七、吃巧食」，七夕當天吃下名為「巧果」的長條形甜餅，象徵心巧手也巧；另外，吃西瓜、哈密瓜、甜瓜等水果，又名「咬巧」、「吃巧」，瓜果吃得愈多，意味著財官收獲也愈多。

▍天孫水求健康

《史記．天官書》記載「織女，天女孫也」，意指織女是天帝的孫女，所以又稱「天孫」。傳說在七夕當天早上打一桶泉水（無則以自來水代替）貯存，便是所謂的「天孫水」，又稱「聖水」、「七夕水」，除了味道甘甜之外，還能經久不壞，因此有6大妙用：

1、用來煎藥，有助藥性提升。

2、取之洗臉代表開臉，也代表將智慧洗清明，以示聰明。

3、粗心大意的小孩用「聖水」洗澡，可幫助考運。

4、重病臥床者用「七夕水」擦拭身體，有助元神光采。

5、婦女當天沐浴可達到養顏美容的效果，亦可增壽。

6、七夕當天洗頭，可將煩惱污穢洗掉。

▍貼香火求財運

家中有供奉財神或土地公神像者，可在七夕當天拿出一張雙面紅色的紙，徒手撕下一個5公分的正方形，在神案前安置，俗稱「貼香火」能替家中帶來好財運，帶七夕過後再收起即可。

▍塗指甲求紅鸞

女孩們七夕當天可塗「粉紅色指甲油」增加對異性的吸引力，主要塗在小指及無名指；未婚女子可增加紅鸞星動；上了年紀的婦女有延壽之意。若姻緣薄者、精氣神弱者、運勢不佳者，塗粉紅色指甲油則具有解厄的效果。