許多情侶七夕在社群上曬恩愛，台中市警局則在臉書貼出「七夕違停被女警開單」的照片，呼籲駕駛遵守交通規則，貼文吸引4.8萬人按讚，網友全被女警的高顏值吸引，歪樓跪求事發地點，直呼「想被開單」，還有許多網友敲碗女警IG。

「TCPB 局長室」臉書粉專在七夕當天PO出一張女警開罰單的照片，應景寫下「我以為紅線會帶來姻緣，結果紅線卻換來了紅單。七夕情人節這天，你是否會向月老祈求紅線，期盼在姻緣簿上填上你倆的姓名，但若你載她把車停在紅線上，可能會在舉發單上，簽名並落下30日期限的約定。」

粉專小編幽默表示「此紅線非彼紅線」，車輛違規停紅線罰鍰為600到1200元，最後喊話「請珍重你和她的姻緣並遵守交通法規，快樂共度七夕情人節。」

這篇貼文吸引4.8萬人朝聖，網友的焦點全在正妹女警身上，「可以告訴我她都在哪邊開單嗎」、「我被開單後可以向這位女警要LINE嗎？怕有罰單的問題想請教這位女警」、「這個可以，再多的罰單都值了」；也有許多網友敲碗女警IG，「太漂亮了，懇求IG」、「發文不附IG，此風不可長」。