宜蘭縣政府2021年7月試辦智慧化停車開單計畫，成效良好，效率提升2.5倍。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為改善人工開單錯誤率及彌補開單人力不足缺口，宜蘭縣政府2021年7月試辦智慧化停車開單計畫，成效良好，效率提升2.5倍，遂於2024年4月10開始實施路邊智慧停車管理計畫，將全面安裝智慧車柱295席；交通處表示，此計畫可提供精確、即時的路邊停車動態資訊，並提高停車周轉率。

宜蘭縣內現行路邊收費停車管理區域為烏石港、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮，有18條收費路段，共有1005席收費停車格；目前現況收費管理方式為人工於收費路段來回巡場掣單。礁溪、宜蘭、羅東 3 處設有路邊停車管理場，開單人員共有37人，包含宜蘭場14人、羅東場12人、礁溪場11人。

近年開單人員短少，有常態性徵才狀況，且人工巡場掣單皆以操作PDA掌上型設備開立路邊停車繳費通知單、照相舉證，偶有車號誤植、開單錯誤情形發生。為改善人工開單錯誤率及彌補人力不足缺口，縣府2021年7月9日至2022年1月8日於宜蘭市文化路、礁溪鄉育才路，分別設置7席、16席智慧停車試辦計畫。

縣府交通處在試辦期間成效良好，開單效率提升2.5倍，遂耗資3508萬元經費，辦理路邊智慧停車管理計畫，分5年期支付給廠商開單作業費及代收服務費。而智慧化停車管理則透過在席偵測、車牌辨識、無紙化開單技術設備，提供精確停車資訊。

交通處說明，預計2024年4月10日實施，共安裝295席智慧車柱，分別為宜蘭市文化路7席、復興國中側10席、宜中路15席、復興路94 席、弘志路停車場15席及羅東鎮純精路154席；民眾若使用智慧停車，可至全台250間台灣聯通停車場繳費，亦可使用悠遊卡、第三方支付、信用卡繳費，也能到超商補繳等方式。

交通處表示，此計畫可有效提高停車周轉率、改善開單人力不足、降低開單錯誤率及提供多元繳費。另透過智慧停車計時器搜集的數據能協助掌握平假日及尖離峰的停車行為，提升全縣交通管理效益，可做為未來新闢收費路段停車政策及停車費率修正的參考依據。