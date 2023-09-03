台電宜蘭區營業處動員40餘位工程人員、出動吊臂車等工程車15輛，全力進行電力修復。（台電宜蘭區營業處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

台電宜蘭區營業處動員40餘位工程人員、出動吊臂車等工程車15輛，全力進行電力修復。（台電宜蘭區營業處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

海葵颱風來襲，帶來山區豪雨，今（3日）陸續造成宜蘭縣壯圍鄉、大同鄉、三星鄉、蘇澳及南澳等地區停電事故，累計停電戶數達672戶，台電宜蘭區營業處動員40餘位工程人員、出動吊臂車等工程車15輛，全力進行電力修復，目前尚有約112戶停電緊急搶修中。

宜蘭超夯旅遊景點清水地熱遊憩區聯外道路今上午7時許，其邊坡坍方及路樹傾倒，壓到電線桿，造成清水地熱一帶多戶無電，經台電派員樹木修剪及搶修，已於上午11時58分全部復電；另壯圍鄉、大同鄉等地區也陸續發生停電事故，台電全力動員搶修中。

台電宜蘭區營業處表示，提醒民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝；如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電；若發生停電事故，請民眾多使用「台灣電力APP」停電報修功能，或上網通報及查詢停復電資訊，亦可撥台電1911客服專線。

營業處進一步說明，對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，故無法同時滿足所有用戶需求，民眾耐心等候。