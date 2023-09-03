因應颱風挾帶豪大雨，國軍派駐2輛AAV7（兩棲突襲車）、2艘救生氣艇進駐蘇澳防災應變中心。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因應颱風挾帶豪大雨，國軍派駐2輛AAV7（兩棲突襲車）、2艘救生氣艇進駐蘇澳防災應變中心。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

海葵颱風來勢洶洶，宜蘭縣蘇澳鎮公共設施場域，包含蘇澳鎮立游泳池、蘇澳冷泉公園及阿里山冷泉全場域、七星嶺步道、蘇澳鎮轄海上活動、海岸、溪流等地區，全面暫停服務；另蘇澳鎮立圖書館則維持週一休館。

因應颱風挾帶豪大雨，國軍派駐2輛AAV7（兩棲突襲車）、2艘救生氣艇進駐蘇澳防災應變中心；防災應變中心指揮官、蘇澳鎮長李明哲表示，海葵颱風路徑多變，且挾帶強風豪雨，今上午已明顯感受到間歇性風雨，而宜蘭縣政府稍早已宣布今晚6時南強里、朝陽里停班停課。