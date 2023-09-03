海葵颱風來勢洶洶 蘇澳鎮公共設施場域9／4持續休園 18:272023/09/03 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應颱風挾帶豪大雨，國軍派駐2輛AAV7（兩棲突襲車）、2艘救生氣艇進駐蘇澳防災應變中心。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應颱風挾帶豪大雨，國軍派駐2輛AAV7（兩棲突襲車）、2艘救生氣艇進駐蘇澳防災應變中心。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真） 因應颱風挾帶豪大雨，國軍派駐2輛AAV7（兩棲突襲車）、2艘救生氣艇進駐蘇澳防災應變中心。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真） 海葵颱風來勢洶洶，宜蘭縣蘇澳鎮公共設施場域，包含蘇澳鎮立游泳池、蘇澳冷泉公園及阿里山冷泉全場域、七星嶺步道、蘇澳鎮轄海上活動、海岸、溪流等地區，全面暫停服務；另蘇澳鎮立圖書館則維持週一休館。 因應颱風挾帶豪大雨，國軍派駐2輛AAV7（兩棲突襲車）、2艘救生氣艇進駐蘇澳防災應變中心；防災應變中心指揮官、蘇澳鎮長李明哲表示，海葵颱風路徑多變，且挾帶強風豪雨，今上午已明顯感受到間歇性風雨，而宜蘭縣政府稍早已宣布今晚6時南強里、朝陽里停班停課。 #蘇澳鎮 #公共場域 #宜蘭 #海葵 #颱風 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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